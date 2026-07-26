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Coupe du Monde

Argentine : Messi a réservé une belle surprise à ses coéquipiers après le Mondial

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

Même si l’Argentine a échoué en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne, Lionel Messi a tenu à marquer le coup auprès de ses partenaires. Le capitaine de l’Albiceleste, qui disputait probablement sa dernière Coupe du Monde, a offert un cadeau personnalisé aux 25 joueurs du groupe afin de les remercier pour leur engagement tout au long de la compétition.

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La compagne de Marcos Senesi a dévoilé une partie des cadeaux reçus par le défenseur argentin, avec notamment un sac à dos personnalisé aux couleurs de la sélection, une gourde Stanley ainsi qu’un kit complet pour préparer le maté, une boisson emblématique en Amérique du Sud. Une attention qui illustre une nouvelle fois le rôle de leader de Messi, également très attaché aux liens humains au sein du vestiaire argentin.

Pub. le - MAJ le
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