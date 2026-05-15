Real Madrid : Kylian Mbappé s’estime victime de sabotage

Kylian Mbappé avait des choses à dire. Alors, le joueur de 27 ans a pris la parole hier soir face à la presse, pendant qu’Alvaro Arbeloa, en salle de presse, ne se doutait pas de ce qu’il se passait à quelques mètres de lui. Le Français a enfreint le protocole et s’est donc présenté devant les médias précise Marca. AS ajoute qu’il s’est arrêté à tous les micros qu’il a croisés en zone mixte. Il voulait faire passer des messages.

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Une façon de reprendre le contrôle après tout ce qu’on dit de mauvais sur lui. D’ailleurs, Marca indique que ce qui a le plus affecté le joueur ces derniers temps, c’est qu’il a eu le sentiment de subir des tentatives de sabotage en interne. Il n’est pas précisé si elles viennent du club, du staff ou des joueurs. Mbappé, qui n’a pas voulu s’imposer en tant que leader à son arrivée, a repris le pouvoir hier.