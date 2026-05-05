CdM 2026 : Thierry Henry très optimiste pour la France

À l’approche de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Thierry Henry s’est montré particulièrement enthousiaste sur les chances de l’équipe de France. Dans un entretien accordé à Marca, l’ancien Champion du Monde 1998 estime que les Bleus font partie des grands favoris du tournoi, aux côtés de l’Argentine et de l’Espagne. « Il faut respecter l’Argentine, championne en titre. Ensuite, il y a la France, nous avons une grande sélection et nous avons atteint les deux dernières finales », a-t-il rappelé, mettant en avant la régularité exceptionnelle des Bleus sur les dernières grandes compétitions sous l’ère Didier Deschamps.

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Henry insiste également sur la difficulté de prévoir un vainqueur dans une compétition aussi exigeante. Selon lui, l’Espagne impressionne par sa continuité de jeu, tandis que le Portugal, l’Angleterre ou encore le Brésil restent des prétendants crédibles au sacre mondial. « Je suis très optimiste (pour la France) », a-t-il confié, tout en rappelant qu’un Mondial reste imprévisible en raison du calendrier, des blessures et du manque de préparation des sélections. Une analyse lucide de l’ancien buteur d’Arsenal, qui voit malgré tout la France arriver avec de solides arguments pour viser un nouveau titre.