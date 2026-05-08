Les réponses express d’Habib Beye sur la mise au vert polémique de l’OM

Ce week-end, l’Olympique de Marseille se rend au Havre dans le cadre de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Et pour beaucoup sur la Canebière, il est temps que cette saison 2025/2026 s’arrête. Les joueurs sont accusés d’avoir lâché un club pointant à la septième place du classement et, pour le moment, privé de coupe d’Europe la saison prochaine. À cela s’ajoutent les fortes tensions entre le groupe phocéen et leur coach Habib Beye. Un constat qui n’a pas dû s’arranger avec cette mise au vert forcée et rallongée à la Commanderie. Beye était donc forcément très attendu au moment de se présenter face aux médias cet après-midi.

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Mais l’ancien défenseur, habituellement très bavard, a vite montré qu’il ne souhaitait pas trop s’épancher sur cette mise au vert à rallonge. « On est là pour préparer le match du Havre. C’est pour ça qu’on est là ». Les journalistes présents sur place ont alors tenté de gratter un peu, afin de savoir si Beye pensait faire la part belle aux jeunes lors des deux derniers matches de la saison, vu le comportement des pros. « Personne n’est mis de côté, les jeunes ont apporté une émulation et de la qualité. Ils font partie de cet effectif, ils montrent de très belles choses à l’entraînement. Si on estime qu’ils sont prêts dimanche, on verra ». En revanche, l’entraîneur phocéen a confirmé que son groupe était encore très affecté.

«Je fais un métier différent»

« Le sentiment, je l’ai exprimé après le match de Nantes, on s’est remis au travail. Je fais un métier qui est différent en ce moment, je me concentre sur et en dehors du terrain, on est dans une situation difficile mentalement pour le groupe, ça va être un match difficile face à une équipe de qualité. Ce que j’ai vu hier et aujourd’hui, pour qu’on soit une équipe qui ait envie, il faut qu’on soit une équipe qui aime jouer ensemble, c’est ce qui m’encourage à penser qu’il faudra qu’on soit à ce même niveau d’engagement dimanche. Il faut savoir pourquoi il n’y a pas cette réponse. Je fais un métier différent parce qu’il faut travailler sur les têtes de l’effectif, mais c’est difficile en ce moment, ça nous prend beaucoup d’énergie, dimanche on aura l’opportunité de mettre tous ces problèmes de côté et il faudra qu’on ait un visage différent de celui à Nantes ».

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Relancé sur l’état d’esprit et l’agacement supposé de ses joueurs lors de cette mise au vert, Beye a une nouvelle fois été concis, mais en a profité pour faire savoir ce qu’il attendait de ses ouailles pour les deux derniers matches de la saison. « J’ai déjà répondu à cette question, pour préparer ce match au Havre il fallait le préparer dans de bonnes conditions. Il faut bien finir, avoir de l’orgueil, de l’amour-propre, montrer qu’on est capable de montrer qu’on peut montrer autre chose, six points, c’est l’objectif capital pour cette fin de saison. Les objectifs posés (3e place entre autres) ne sont plus accessibles. Qu’on donne l’impression de bien finir, ça ne va pas atténuer ce qu’il s’est passé, mais c’est important de montrer un autre visage ». Réponse dimanche soir.