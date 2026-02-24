Barça : les agents de Marcus Rashford ont rencontré Deco

Une première étape majeure a déjà eu lieu en coulisses. Selon le média espagnol Sport, les représentants de Marcus Rashford ont rencontré ce lundi le directeur sportif Deco dans les bureaux du FC Barcelone afin de poser les bases en vue d’un transfert définitif cet été. L’objectif du club catalan est clair : conserver l’attaquant prêté, mais en renégociant l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros par Manchester United, un montant que les dirigeants anglais considèrent pour l’instant comme non négociable.

La suite après cette publicité

Malgré ce blocage, le Barça reste assez optimiste, convaincu que la volonté du joueur de rester en Catalogne peut faire évoluer les discussions dans les prochaines semaines. Le dossier s’annonce toutefois complexe, notamment en raison du salaire élevé de Rashford, difficilement compatible avec la masse salariale barcelonaise. Mais en interne, le staff, à commencer par Hansi Flick, apprécie son impact et souhaite s’inscrire dans la durée, preuve que les discussions, déjà entamées, pourraient s’intensifier à l’approche du mercato estival. Affaire à suivre…