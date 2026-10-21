Ligue des Champions : le classement après la 3e journée

Suite et fin de cette 3e journée de Ligue des Champions ce soir. Leader depuis hier et son succès retentissant sur le FC Barcelone (4-2), le PSG a été rejoint par trois autres concurrents. Après leur victoire respective sur Viking Stavanger (3-1), le RB Leipzig (4-1), et Feyenoord (1-0) Aston Villa, le Real Madrid et le Betis possèdent, eux aussi, 9 points.

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Ils sont dorénavant 5 en tête de ce classement de la phase de ligue, avec Liverpool. Arsenal est toujours présent dans le top 8 après son nul sur le terrain du Bayern (2-2). Enfin, à noter qu’à part le double champion d’Europe, les clubs français ne sont pas à la fête. Le LOSC et le RC Lens, battus par Galatasaray (4-2) et le Club Bruges (3-0) occupent respectivement la 35e et la 27e place.