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Ligue des Champions

Ligue des Champions : le classement après la 3e journée

Par Maxime Barbaud
1 min.
Désiré Doué @Maxppp

Suite et fin de cette 3e journée de Ligue des Champions ce soir. Leader depuis hier et son succès retentissant sur le FC Barcelone (4-2), le PSG a été rejoint par trois autres concurrents. Après leur victoire respective sur Viking Stavanger (3-1), le RB Leipzig (4-1), et Feyenoord (1-0) Aston Villa, le Real Madrid et le Betis possèdent, eux aussi, 9 points.

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Classement général Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo PSG PSG 9 3 +9 3 0 0 14 5
2 Logo Aston Villa Aston Villa 9 3 +9 3 0 0 12 3
3 Logo Liverpool Liverpool 9 3 +5 3 0 0 12 7
4 Logo Real Madrid Real Madrid 9 3 +5 3 0 0 10 5
5 Logo Betis Betis 9 3 +3 3 0 0 7 4
6 Logo Stuttgart Stuttgart 7 3 +5 2 1 0 7 2
7 Logo Arsenal Arsenal 7 3 +4 2 1 0 6 2
8 Logo Barcelone Barcelone 6 3 +5 2 0 1 11 6
Voir le classement complet

Ils sont dorénavant 5 en tête de ce classement de la phase de ligue, avec Liverpool. Arsenal est toujours présent dans le top 8 après son nul sur le terrain du Bayern (2-2). Enfin, à noter qu’à part le double champion d’Europe, les clubs français ne sont pas à la fête. Le LOSC et le RC Lens, battus par Galatasaray (4-2) et le Club Bruges (3-0) occupent respectivement la 35e et la 27e place.

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