Menu Rechercher
Commenter 55
Ligue 1

OM : la folle dédicace de Pierre-Emile Højbjerg à Emmanuel Macron

Par Allan Brevi
1 min.
Hojbjerg avec l'OM @Maxppp

Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre le RC Lens (3-1) ce samedi soir lors de la 19e journée de Ligue 1, Pierre-Emile Højbjerg a surpris les spectateurs en adressant une petite dédicace au président de la République, Emmanuel Macron, en criant « For surrrrrr ! » à la fin de la rencontre. Le milieu de terrain danois, taulier de l’OM, a ainsi offert un moment léger et inattendu qui a fait sourire sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité
Massilia Zone
Hojbjerg avec un clin d'oeil pour Macron 😉🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Voir sur X

Le clin d’œil de Højbjerg fait référence à une phrase en anglais de Macron, « For sure », prononcée lors d’un discours à Davos et devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment à cause de ses lunettes de soleil aviateur et du ton de l’expression. Une petite touche d’humour qui égaye la Ligue 1 et souligne l’ancrage marseillais du président.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (55)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Pierre-Emile Højbjerg

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Pierre-Emile Højbjerg Pierre-Emile Højbjerg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier