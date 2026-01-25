OM : la folle dédicace de Pierre-Emile Højbjerg à Emmanuel Macron

Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre le RC Lens (3-1) ce samedi soir lors de la 19e journée de Ligue 1, Pierre-Emile Højbjerg a surpris les spectateurs en adressant une petite dédicace au président de la République, Emmanuel Macron, en criant « For surrrrrr ! » à la fin de la rencontre. Le milieu de terrain danois, taulier de l’OM, a ainsi offert un moment léger et inattendu qui a fait sourire sur les réseaux sociaux.

Le clin d’œil de Højbjerg fait référence à une phrase en anglais de Macron, « For sure », prononcée lors d’un discours à Davos et devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment à cause de ses lunettes de soleil aviateur et du ton de l’expression. Une petite touche d’humour qui égaye la Ligue 1 et souligne l’ancrage marseillais du président.