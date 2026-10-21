Lille : Gaëtan Perrin pointe du doigt le manque de constance

Lille a enchaîné sa troisième défaite en trois matches de Ligue des Champions. Après ses revers contre le Real Betis Balompié (3-2) et Arsenal (3-0), le club nordiste n’a rien pu faire contre Galatasaray (4-2). Si Soriba Diaoune a inscrit un doublé, cela n’a pas été suffisant et les Dogues se retrouvent à la 35e place sur 36 de la phase de Ligue. Après la rencontre, Gaëtan Perrin a livré son constat au micro de Canal+.

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«Je pense que ce qu’il a manqué, c’est la constance sur 90 minutes. C’est un peu le problème qu’on a depuis le début de cette compétition et ça nous coûte encore cher. Pour l’instant, ce sont des erreurs de déconcentration qui nous coûtent cher comme ce soir. Quand on prend autant de buts par match dans cette compétition, c’est difficile de faire des résultats et de prendre des points» a-t-il confié.