Le PSG a choisi ses 2 priorités pour le mercato estival

Le Paris Saint-Germain et ses supporters ne sont qu’à une victoire de vivre une nouvelle fin de saison rêvée. Dans un peu moins de deux semaines, le club de la capitale défiera Arsenal à Budapest avec l’opportunité de réaliser un back-to-back en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique sont même donnés assez largement favoris pour cette rencontre face aux Gunners. Dans le même temps, le titre de Ligue 1 déjà en poche, le club de la capitale travaille aussi sur son mercato estival, qui s’annonce assez calme.

La suite après cette publicité

« C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ça veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec out le monde à fond et focus sur ça », indiquait Luis Campos après le match face à Lens mercredi soir, ne donnant pas vraiment de pistes.

La suite après cette publicité

De la concurrence supplémentaire devant

Pourtant, ces derniers jours, ça s’est un peu enflammé. Dans les médias, du moins. Il a ainsi été question d’un intérêt parisien assez prononcé pour des joueurs comme Fede Valverde (Real Madrid), Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou Gabriel Mec (Gremio). Et voilà que le quotidien L’Équipe en dit un peu plus dans son édition du jour. Il y a ainsi deux priorités pour le mercato parisien. D’abord, le champion de France et d’Europe en titre souhaite enrôler un latéral gauche, au profil plutôt jeune. Un remplaçant pour Nuno Mendes donc, et de la concurrence sérieuse pour Lucas Hernandez. Aucun nom n’est évoqué par le quotidien pour l’instant.

Ensuite, le club a aussi l’intention d’attirer un profil offensif lors de ce marché des transferts estival. Les décideurs parisiens veulent ainsi apporter encore un peu plus de concurrence devant, ce qui ne ferait d’ailleurs pas les affaires de Bradley Barcola, convoité en Angleterre notamment. Là aussi, L’Equipe ne donne pas de nom mais en Espagne, on est convaincu que le PSG a un boulevard pour recruter Julian Alvarez, le Barça n’étant plus sur le dossier…