Portugal : la première de l’après-Cristiano Ronaldo a tourné au naufrage complet !

La retraite internationale de Cristiano Ronaldo, annoncée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 5 novembre dernier, avait fait grand bruit. Si certains y voyaient la fin d’une ère glorieuse, d’autres voyaient cette décision comme une forme de libération, au regard des derniers mois compliqués de la star de 41 ans en sélection. Toujours est-il que ce samedi devait marquer le début d’un nouveau chapitre pour le Portugal, qui avait tenu à rendre hommage à son emblématique capitaine avant et pendant la rencontre face au Danemark. Ses anciens coéquipiers sont ainsi entrés sur la pelouse avec son numéro 7, tandis qu’une immense banderole « Obrigado, Capi7ao » (Merci, Capitaine) était déployée dans le stade de Braga. À la 7e minute, la silhouette de CR7 était aussi apparue sur l’écran géant, accompagnée d’un « POR7UGAL ».

La suite après cette publicité

Sur le terrain, en revanche, la soirée a tourné au désastre pour les hommes de Jorge Jesus, lourdement battus (1-4). Après une main de Rúben Dias dans la surface de réparation, Pierre-Émile Højbjerg ouvrait le score sur penalty (43). Rasmus Højlund inscrivait ensuite un doublé au retour des vestiaires (49e, 57e), avant que Joachim Andersen ne parachève le succès danois (75e). Avant même la réduction de l’écart de Bernardo Silva dans le temps additionnel (90e+3), certains supporters lusitaniens avaient commencé à quitter le stade, tandis que d’autres se sont mis à scander le nom de leur ancien capitaine.

Une première sans CR7 extrêmement difficile

Cela faisait cinq ans que le Portugal n’avait plus encaissé quatre buts lors d’une rencontre officielle, depuis son revers face à l’Allemagne (2-4), lors de la phase de groupes de l’Euro 2021. À domicile, la Seleção n’avait plus concédé quatre buts dans un match officiel depuis septembre 2010. Autant dire que cette première sortie sans Cristiano Ronaldo restera difficile à digérer. La presse du pays n’a d’ailleurs pas épargné la Seleção après cette débâcle. « Le Portugal à genoux », a titré Record, qui a décrit une équipe humiliée par le Danemark et évoqué un « désastre total » pour une sélection qui ambitionne de « réaliser l’inédit » pour reprendre les mots du patron de la Fédération, Pedro Proença. De son côté, A Bola a résumé ce naufrage collectif : « onze joueurs muets ».

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse sur les regrets éventuels des supporters après le départ de Ronaldo, Jorge Jesus s’est montré quelque peu agacé. « Les deux choses n’ont rien à voir. Les gens le regrettent, ils n’ont pas oublié ce qu’il a fait pendant 23 ans. On ne peut pas revenir en arrière. Certains sont partis quand l’équipe était menée 4-1. Personne n’est content, et nous n’étions pas préparés à perdre 4-1 aujourd’hui, non plus. Comment peut-on regretter Cristiano s’il n’est plus ici ? La seule façon de ressentir son absence, c’est de me tenir compagnie. Il ne joue plus, il n’est plus là, il a déjà pris sa décision », a expliqué le technicien portugais qui n’a pas compris pourquoi cette défaite était associé à son ancien joueur. Si le Portugal est déjà qualifié pour la suite de cette Ligue des Nations, le tenant du titre n’est plus assuré de finir premier. Il faudra s’imposer face au Pays de Galles mardi ou espérer une défaite du Danemark contre la Norvège pour s’éviter un "gros" en 1/4. Et, surtout, éviter que l’absence de Cristiano Ronaldo ne laisse davantage de traces.