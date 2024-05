La FIFA va organiser une réunion d’urgence pour décider ou non de l’exclusion d’Israël

La guerre entre Israël et le Hamas s’est invitée à l’ordre du jour au congrès annuel de la FIFA organisé à Bangkok. Le Telegraph affirme, en effet que l’instance dirigeante du football mondial tiendra une réunion d’urgence à la fin du mois de juillet pour décider si Israël doit être exclu du football mondial en raison de sa réponse aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre. Une information que nous sommes en mesures de vous confirmer.

La suite après cette publicité

Le président Gianni Infantino a indiqué que la FIFA ferait une évaluation juridique de la question suite à une proposition faite par la fédération palestinienne de football. «Le football ne devrait pas et ne devrait jamais devenir l’otage de la politique et rester un vecteur de paix, une source d’espoir, une force du bien, unissant les peuples plutôt que les divisant», a déclaré le Suisse. Si la FIFA décidait de sanctionner Israël, cela rappellerait le cas de la Russie dans sa guerre en Ukraine. Pour rappel, la FIFA et l’UEFA avaient décidé de suspendre les clubs et équipes nationales russes de toutes les compétitions. La FIFA tiendra également un conseil pour évoquer les nombreux cas de racisme dans le football et devrait clairement durcir les sanctions envers les clubs et supporters.