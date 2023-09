EdF (F) : Amandine Henry et Griedge Mbock de retour dans la liste de Hervé Renard

L’équipe de France féminine, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde 2023 et sortie par l’Australie - pays hôte avec la Nouvelle-Zélande, fera son entrée en lice en Ligue des nations face au Portugal vendredi prochain au Stade du Hainaut (Valenciennes) avant de s’envoler pour Vienne afin d’y affronter l’Autriche mardi 26 septembre.

Pour ces deux échéances, le technicien tricolore Hervé Renard a profité des retours à la compétition de deux Feunottes, Amadine Henry et Griedge Mbock, pour étoffer son milieu de terrain. On retrouve également deux Parisiennes également de retour dans la liste, avec la défenseure Jade Le Guilly et l’attaquante Sandy Baltimore. Julie Dufour, ancienne Bordelaise et arrivée au Paris FC cet été, espère faire sa première apparition sous le maillot bleu pour sa deuxième convocation.