Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Newcastle : Harvey Barnes est dégoûté

Par Maxime Barbaud
1 min.
Harvey Barnes, buteur avec Newcastle @Maxppp
Newcastle 1-1 Barcelone

Newcastle pensait tenir la victoire contre le FC Barcelone après l’ouverture du score d’Harvey Barnes à la 86e minute. Dans ce 8e de final aller, les Blaugranas ont réussi à égaliser dans les toutes dernières secondes sur un penalty de Lamine Yamal. Avec ce nul 1-1 avant le retour dans une semaine au Nou Camp, le Barça s’en sort bien car il s’est fait bouger en Angleterre et a déçu dans le jeu. De quoi faire enrager le buteur des Magpies de la soirée.

La suite après cette publicité

«C’est un sentiment étrange. Nous ne sommes qu’à la mi-temps des deux matchs. Nous avons très bien joué ce soir, nous avons bien contenu leurs joueurs dangereux. Nous avons pris l’avantage grâce à un beau but, mais la façon dont cela s’est terminé est difficile à accepter. Il faut cependant se rappeler que nous ne sommes qu’à la mi-temps, assure Barnes à TNT Sports. Ce sera un match différent chez eux, mais nous savons ce dont nous sommes capables et nous savons que lorsque nous sommes à notre meilleur niveau, nous pouvons très bien jouer. Ce sera un match passionnant pour nous.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Newcastle
Harvey Barnes

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Newcastle Logo Newcastle
Harvey Barnes Harvey Barnes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier