Newcastle : Harvey Barnes est dégoûté

Newcastle pensait tenir la victoire contre le FC Barcelone après l’ouverture du score d’Harvey Barnes à la 86e minute. Dans ce 8e de final aller, les Blaugranas ont réussi à égaliser dans les toutes dernières secondes sur un penalty de Lamine Yamal. Avec ce nul 1-1 avant le retour dans une semaine au Nou Camp, le Barça s’en sort bien car il s’est fait bouger en Angleterre et a déçu dans le jeu. De quoi faire enrager le buteur des Magpies de la soirée.

«C’est un sentiment étrange. Nous ne sommes qu’à la mi-temps des deux matchs. Nous avons très bien joué ce soir, nous avons bien contenu leurs joueurs dangereux. Nous avons pris l’avantage grâce à un beau but, mais la façon dont cela s’est terminé est difficile à accepter. Il faut cependant se rappeler que nous ne sommes qu’à la mi-temps, assure Barnes à TNT Sports. Ce sera un match différent chez eux, mais nous savons ce dont nous sommes capables et nous savons que lorsque nous sommes à notre meilleur niveau, nous pouvons très bien jouer. Ce sera un match passionnant pour nous.»