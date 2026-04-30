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Ligue des Champions

La sortie de Pierre Sage sur PSG-Bayern

Par Jordan Pardon
1 min.
Pierre Sage @Maxppp

Hormis les éternels insatisfaits, qui n’a pas pris son pied devant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich mardi soir (5-4) ? Offensivement, on a touché du doigt la perfection, avec un football qui incarne les idéaux de nombreux entraîneurs. Pierre Sage en fait partie.

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«Sur le versant spectaculaire du jeu, il y avait énormément de choses extraordinaires sur ce match, a confié le coach lensois en conférence de presse ce jeudi. On restait complètement en haleine et en alerte devant nos écrans. Je vous avoue que suis plutôt de ceux qui préfèrent voir un match où il y a 5-4 plutôt que 1-0. Lorsqu’on voit le niveau de ces équipes et le niveau individuel de chaque joueur, on se rend compte que la marche est très haute. Lorsqu’on court derrière le PSG - même s’il court très très vite -, on se rend compte de quelle bête on a devant nous.»

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