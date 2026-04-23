Manchester City : John Stones est convoité

Cet été marquera la fin d’un cycle à Manchester City. Si le départ de Bernardo Silva est déjà acté, un autre joueur assez important de l’effectif va partir. Il s’agit de John Stones (31 ans), joueur majeur du club ces dernières années. Fabrizio Romano l’avait notamment annoncé mardi, et The Athletic confirme.

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Le média ajoute que l’annonce de son départ sera faite la semaine prochaine. Et surtout, le journal précise que plusieurs gros clubs sont déjà sur le coup en vue d’une signature cet été. Cette saison, l’international anglais n’a été titulaire qu’à 8 reprises (pour 11 matchs au total) entre rencontres de Premier League et de Ligue des Champions. Avis aux intéressés.