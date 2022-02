Lille : Jonathan David a deux pistes en Angleterre

Le LOSC s'apprête à vivre un été mouvementé. Après avoir déjà perdu son latéral gauche Reinildo, parti du côté de l'Atlético, les Lillois se préparent à perdre Renato Sanches, Sven Botman et Jonathan David, trois joueurs dont le départ semble faire le moins de doutes. Ce sont également les trois joueurs avec la plus forte valeur marchande de l'effectif. Pour ce qui est de l'attaquant canadien, il serait sur les tablettes de deux clubs de Premier League selon le Mirror : Arsenal et Newcastle.

La suite après cette publicité

Le natif de Brooklyn, arrivé dans le nord de la France à l'été 2020 en provenance de la Gantoise a inscrit 12 buts en championnat cette saison. Une somme qui le positionnerait en tant que meilleur buteur chez ses deux prétendants. Les Gunners ont perdu Aubameyang cet hiver et pourrait voir Lacazette et Nketiah, en fin de contrat en juin, quitter également le club. Dès lors, le Canadien serait une piste privilégiée puisqu'il entrerait dans la tranche d'âge recherchée par Arsenal. De leur côté, les Magpies viennent de recruter Chris Wood pour près de 25M€ mais le Néo-Zélandais ne représente pas l'avenir du nouveau club le plus riche du monde. Lille peut en tout cas se frotter les mains car les enchères peuvent d'ores et déjà commencer.