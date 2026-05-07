JT Foot Mercato : c’est le chaos total au Real Madrid

Au programme de ce JT Foot Mercato : une nouvelle bagarre a eu lieu entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, les exigences folles de José Mourinho pour rejoindre le Real Madrid et la déclaration XXL de Nasser al-Khelaïfi à Luis Enrique.
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