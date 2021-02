La déclaration d'amour de Neymar au PSG

Alors que l’on parle de plus en plus d’une prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain, l’attaquant brésilien a décidé d’envoyer un message aux supporters. Dans la nuit de mercredi à jeudi, après la rencontre opposant le PSG à Nîmes au Parc des Princes (victoire 3-0), l’ancien Barcelonais a posté un message sur ses réseaux sociaux : une photo de lui en train de faire un coeur avec ses mains, accompagnée d’un « Je t’aime PSG ».

Après avoir longtemps été lié à Barcelone pour un retour en Catalogne, l’international auriverde semble maintenant de plus en plus proche d’un nouveau bail avec le club de la capitale. À 28 ans et alors que son contrat se termine à l’été 2022, Neymar peut encore apporter énormément à cette équipe, et peut-être lui permettre d’enfin de décrocher cette Ligue des Champions rêvée.