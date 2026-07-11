Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Monde

L’Allemagne tombe d’accord avec Jürgen Klopp

Par Samuel Zemour
1 min.
Jurgen Klopp @Maxppp

Le football allemand est en passe de changer d’ère. Selon les dernières informations en provenance d’Allemagne, la Fédération de Football Allemand (DFB) est parvenu à un accord avec Jürgen Klopp pour en faire le nouveau sélectionneur de la Mannschaft jusqu’à la Coupe du Monde 2030. Comme cela avait été évoqué après le départ de Julian Nagelsmann, l’ex-coach de Liverpool était le grand favori. L’annonce officielle pourrait intervenir dès ce samedi si le calendrier prévu par la fédération est respecté.

La suite après cette publicité

Il reste toutefois une dernière étape à franchir avant l’officialisation. La DFB doit encore trouver un accord avec le groupe Red Bull, où Jürgen Klopp occupe actuellement un poste stratégique. Des discussions avec le patron Oliver Mintzlaff devraient débuter en début de semaine afin de régler les derniers détails de son départ. Une fois ce feu vert obtenu, l’ancien entraîneur de Liverpool devrait officiellement prendre les commandes de la sélection allemande pour reconstruire l’équipe en vue de l’Euro 2028, qui se déroulera au Royaume-Uni.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Allemagne
Jürgen Klopp

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Allemagne Flag Allemagne
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier