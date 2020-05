Belgique : Roberto Martinez justifie sa prolongation

L'avenir de Roberto Martinez demeurait incertain à la tête de la sélection belge ces dernières semaines. Il est désormais officiellement scellé depuis ce mercredi matin et l'annonce de la prolongation de contrat de celui qui est aussi directeur technique de la Fédération royale belge de football (RBFA) pour les deux prochaines années. Le technicien espagnol de 46 ans sera donc présent sur le banc des Diables Rouges pour l'Euro 2020 (reporté à l'été 2021) ainsi que pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Présent lors d'une conférence de presse un peu spéciale ce mercredi en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'ancien coach de Wigan ou encore Everton a expliqué son choix de poursuivre l'aventure en Belgique.

«Je suis très content de prolonger car c'est projet ambitieux. Je suis très excité. Notre président, Mehdi Bayat, a créé un environnement très appréciable dans lequel travailler. Tout est en place pour laisser un héritage magnifique à la Belgique. Je pense que le report de l'Euro 2020 a tout changé, que ce soit pour le staff, pour les fans... Ce n'était pas le moment de briser notre superbe relation avec les supporters de la Belgique. Nous devions aller plus loin», a lancé Roberto Martinez, avant d'évoquer son poste autre poste de directeur technique : «entre les matches, il y a une superbe opportunité de travailler sur le développement du football belge et sur la vision dont nous en avons. Le développement des jeunes joueurs est important tout comme celui des Diables Rouges actuels». Et de conclure : «je suis heureux d'être en Belgique, j'ai été adopté par la famille belge». Son bilan en tant que sélectionneur est de 34 victoires, 6 nuls et 3 défaites depuis son arrivée après l'Euro 2016.