Barça : Ivan Rakitic tout proche de Séville

Depuis plusieurs semaines déjà, on parle d'un retour d'Ivan Rakitic à Séville, club qu'il avait quitté en 2014 pour rejoindre le FC Barcelone. Et comme l'explique Marca, c'est en très bonne voie puisque le milieu de terrain croate de 32 ans serait même en train de passer sa visite médicale avec la formation andalouse.

Il viendrait notamment remplacer Ever Banega, qui s'en est allé en Arabie Saoudite. Divers médias espagnols évoquaient un montant d'environ 10 millions d'euros pour son transfert ces derniers jours. L'accord entre les deux clubs serait en tout cas total, alors que Ronald Koeman ne comptait plus sur celui qui a disputé 31 rencontres de Liga cette saison (1 but et 3 passes décisives).