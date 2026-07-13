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Pro League

Yann Sommer va s’engager avec le Club Bruges

Par Sasha Nahon
1 min.
Yann Sommer @Maxppp

Yann Sommer ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Libre depuis la fin de son contrat avec l’Inter Milan, le gardien suisse va officiellement s’engager avec le Club Bruges. Selon Fabrizio Romano, le portier de 37 ans a signé un contrat de courte durée avec le champion de Belgique, où il est attendu comme le nouveau titulaire après la retraite de Simon Mignolet. Malgré plusieurs sollicitations, dont une offre importante en provenance d’Espagne, l’international suisse a privilégié un choix de vie en optant pour le club belge.

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Après avoir quitté l’Inter, avec qui il a remporté plusieurs trophées et disputé les plus grandes compétitions européennes, Yann Sommer reste fidèle aux couleurs bleu et noir en rejoignant Bruges. Toujours selon Fabrizio Romano, les derniers détails de l’opération ont été finalisés ces dernières heures, officialisant l’arrivée du gardien expérimenté. Le Club Bruges s’offre ainsi un renfort de premier plan pour encadrer son effectif et apporter toute son expérience au plus haut niveau.

Pub. le - MAJ le
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