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CR7 n’est plus qu’à 19 buts des 1000 réalisations en carrière !

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo en action avec Al-Nassr @Maxppp
Nassr 3-1 Neftchi

Cristiano Ronaldo continue de se rapprocher d’un cap historique. Lundi soir, l’attaquant portugais a participé au succès d’Al-Nassr face à Neftchi Fargona (3-1), en inscrivant le deuxième but de son équipe en Ligue des Champions asiatique. La rencontre avait pourtant débuté avec près d’une heure de retard après l’interception d’un missile balistique au-dessus de Riyad. Une fois le match lancé, le quintuple Ballon d’Or a fait parler son instinct de buteur à la 42e minute : servi par Ayman Yahya, lui-même à la réception d’un centre de Sadio Mané, CR7 a conclu l’action d’une puissante volée pour tromper le gardien adverse.

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Cette nouvelle réalisation porte le total de buts de Ronaldo en carrière professionnelle à 981, à seulement 19 unités de la barre symbolique des 1000. À 41 ans, le Portugais poursuit donc sa quête d’un record inédit, alors qu’il reste le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise. Ce but intervient également deux jours après sa suspension provisoire par la Seleção. Un contexte particulier qui n’a pas empêché l’attaquant d’Al-Nassr de retrouver rapidement le chemin des filets et de continuer à écrire l’histoire du football.

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