Cristiano Ronaldo pourrait quitter Al Nassr !

L’avenir de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr pourrait bien connaître un nouveau rebondissement. Journaliste saoudien et ancien porte-parole du club, Saud Al-Sarami a lâché une véritable bombe concernant la situation de l’attaquant portugais, aujourd’hui âgé de 41 ans. « Cristiano est devenu un joueur à bout de souffle pour Al Nassr, et je crois qu’il partira pendant la fenêtre de transfert hivernale », a-t-il ainsi affirmé dans un podcast sur Al Arabiya Sports, laissant entendre qu’un départ pourrait intervenir dès le prochain mercato de janvier.

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سعود الصرامي: كريستيانو أصبح ورقة مستهلكة بالنسبة للنصر وأعتقد أنه سيرحل في فترة الانتقالات الشتوية#ملاعب مع فيصل الجفن#العربيةFM pic.twitter.com/aKpNxohIQL — FM العربية (@AlarabiyaFm) September 16, 2026

Une déclaration qui ne manque évidemment pas de faire parler en Arabie saoudite, alors que Cristiano Ronaldo poursuit ce qui pourrait être l’un des derniers chapitres de son immense carrière. Capitaine et figure majeure d’Al-Nassr depuis son arrivée en janvier 2023, le Portugais pourrait, selon Saud Al-Sarami, prendre la direction d’un nouveau projet dès cet hiver. Pour l’heure, cette sortie reste une prise de position personnelle du journaliste et ancien porte-parole du club, mais elle suffit à relancer les spéculations autour de l’avenir de CR7 en Saudi Pro League.