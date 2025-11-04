LdC : Kingsley Coman a fait son choix entre le PSG et le Bayern Munich
Kingsley Coman connaît mieux que quiconque l’affiche entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Formé à Paris et devenu une figure majeure du club bavarois entre 2015 et 2025, il a disputé pas moins de neuf de ces affiches, plus que toute autre confrontation hors Bundesliga. Désormais joueur d’Al-Nassr, en Arabie saoudite, l’international français de 29 ans ne participera pas à la rencontre de Ligue des champions ce mardi et la vivra pour la première fois en simple spectateur attentif.
Interrogé sur ses préférences par Le Parisien, Coman a hésité entre ses deux clubs de cœur avant de trancher avec humour. « Maintenant que je ne joue plus au Bayern, je vais dire : Allez Paris », a-t-il lancé avant de se corriger : « Ah bah non (rires). J’ai davantage d’amis au Bayern qu’au PSG donc je serai pour le Bayern mardi. J’ai passé tellement de temps à Munich… Bien sûr, j’ai été formé à Paris, c’est mon club de cœur. Mais j’ai joué dix saisons au Bayern et j’ai affronté tellement de fois le PSG, que j’ai dû me détacher un peu de cela. » Kingsley Coman avait été le bourreau du PSG en marquant l’unique but de la finale de la Ligue des champions 2020 remportée par le Bayern Munich.
