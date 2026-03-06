Tottenham : Igor Tudor est déjà sous la menace de Roberto De Zerbi !

Plus les semaines passent et plus les Spurs sont dans le mal. En difficulté pour retrouver la scène européenne, Tottenham Hotspur traverse une période plus que difficile et se rapproche surtout d’une descente en Championship. Après trois défaites lors des trois premiers matchs d’Igor Tudor à la tête de l’équipe, le manager croate n’a pas pu changer la dynamique, avec une 16e place avant la 30e journée. Alors qu’il a disputé son premier match le 22 février lors du derby lourdement perdu contre Arsenal (1-4), Tudor a accentué les inquiétudes de la direction en quelques semaines seulement.

Alors que des discussions pour une nomination estivale sont déjà en cours, l’objectif immédiat reste la survie en Premier League. Tottenham a perdu cinq matchs consécutifs et reste sans victoire lors de ses 11 derniers matchs de championnat. Pourtant, Tudor devrait rester en poste pour le prochain match de Ligue des Champions, contre l’Atlético Madrid, avant d’affronter Liverpool et Nottingham Forest. D’après le Telegraph, Igor Tudor pourrait bel et bien être limogé après cette période, afin que le club londonien puisse se restructurer pendant la trêve internationale.

Roberto De Zerbi est très apprécié

Parmi les options évoquées pour remplacer Tudor, Roberto De Zerbi, qui sort d’une aventure tragique avec l’Olympique de Marseille, apparaît comme un candidat sérieux à long terme, précise le journal britannique. S’il suscite l’intérêt de Manchester United, Tottenham apprécie également son style offensif et sa volonté de dominer le jeu comme il l’avait bien réussi à Brighton. D’autres anciens joueurs et entraîneurs des Spurs, comme Mauricio Pochettino ou Robbie Keane, ont aussi été évoqués, mais la disponibilité de Pochettino et la faible expérience de Keane posent des contraintes dans l’objectif maintien.

Roberto De Zerbi s’impose alors comme le favori, puisque la côte de l’Italien reste élevée auprès des cadres de Tottenham. D’autant plus que, du côté de MU, les prestations de Michael Carrick pourraient pousser la direction mancunienne à la conserver. Pour le moment, la priorité de Tottenham reste de terminer la saison de manière positive. Le club a déclaré qu’il ne commenterait pas les spéculations autour des futurs entraîneurs et se concentre sur les performances immédiates en championnat et en Ligue des Champions. La décision finale concernant Tudor et son éventuel remplaçant sera prise par la direction et le directeur sportif Johan Lange avant la trêve internationale.