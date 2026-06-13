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Coupe du Monde

CdM 2026 : Zlatan Ibrahimović vire le streamer IShowSpeed d’un plateau télé

Par Samuel Zemour
1 min.
Ibrahimovic @Maxppp
États-Unis 4-1 Paraguay

Moment insolite sur le plateau de Fox Sports vendredi avant la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay. Invité aux côtés de Thierry Henry et de Zlatan Ibrahimović, le célèbre youtubeur IShowSpeed s’est lancé dans une défense passionnée du Portugal pour la Coupe du monde 2026, lui qui est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Devant les caméras, le créateur de contenu américain aux 48,6 millions d’abonnés sur Instagram a assuré que la sélection de Cristiano Ronaldo allait remporter le tournoi.

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Une prise de position qui a provoqué une réaction amusée de Zlatan Ibrahimović. Visiblement surpris par l’intervention d’IShowSpeed, l’ancien attaquant suédois a regardé Thierry Henry avant de retirer le micro à Speed et de l’écarter du plateau dans une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. Loin de se démonter, le youtubeur a continué à clamer sa confiance envers le Portugal en quittant le plateau : «je te promets qu’ils vont gagner ! », a-t-il lancé sous les sourires d’Ibrahimović et d’Henry.

Pub. le - MAJ le
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