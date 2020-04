Memphis Depay répond à la polémique du félin

Au début du mois, Memphis Depay avait créé une petite polémique en postant sur ses réseaux sociaux des vidéos et des photos de lui avec un félin. Un geste qui lui avait valu les critiques des défenseurs des animaux. Au cours d'un live diffusé sur le compte Instagram du compte BR Football, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui se trouve actuellement confiné aux Pays-Bas, a expliqué que tout est parti d'un dîner lorsqu'il se trouvait en convalescence à Dubaï.

« Non ce n’est pas le mien. Tout est possible a Dubaï, j’aime vraiment ce pays pour sa sécurité et sa belle culture. Je sais que beaucoup personnes en ont (des animaux sauvages), elles ont des zoo privés. Ce n’est pas que je cautionne tout ce qu’il se passe, mais c’est si vous allez au zoo, c’est la même chose. J’étais en train de dîner et un de mes amis m’a demandé si je voulais voir un « liger » (croisement entre un lion et un tigre) et il m’a dit « je te l’emmène chez toi. Il a trois mois et ils l’ont renommé Memphis », at-t-il déclaré.