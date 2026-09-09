L’OL recrute Amayo Seyo

Le mercato est terminé depuis une bonne semaine. Mais l’Olympique Lyonnais continue de recruter, cette fois-ci pour son équipe réserve. Le club rhodanien a annoncé l’arrivée d’un renfort défensif ce mercredi.

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✍ Amayo Seyo rejoint l'Olympique Lyonnais 🔴🔵



Né en 2008, le défenseur central d’1m94, passé par l’académie Ivoire FC, a signé son premier contrat professionnel avec l’OL pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028.



🗞 Le communiqué 👉 https://t.co/5P4upm3ogD pic.twitter.com/sywFh6v4pS — Olympique Lyonnais (@OL) September 9, 2026

«Amayo Seyo rejoint l’Olympique Lyonnais. Né en 2008, le défenseur central d’1m94, passé par l’académie Ivoire FC, a signé son premier contrat professionnel avec l’OL pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028. A l’instar d’Ismael Jabateh, il intégrera le groupe pro2.»