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Officiel Ligue 1

L’OL recrute Amayo Seyo

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le Groupama Stadium @Maxppp

Le mercato est terminé depuis une bonne semaine. Mais l’Olympique Lyonnais continue de recruter, cette fois-ci pour son équipe réserve. Le club rhodanien a annoncé l’arrivée d’un renfort défensif ce mercredi.

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«Amayo Seyo rejoint l’Olympique Lyonnais. Né en 2008, le défenseur central d’1m94, passé par l’académie Ivoire FC, a signé son premier contrat professionnel avec l’OL pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028. A l’instar d’Ismael Jabateh, il intégrera le groupe pro2.»

Pub. le - MAJ le
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