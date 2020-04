L1, Nice : le coup de gueule de Dante

Depuis la décision prise par le gouvernement français de mettre fin aux compétitions en cours dans l'Hexagone, les réactions se multiplient. Dante, le défenseur de l'OGC Nice, en est satisfait. Confiné chez lui au Brésil, l'ancien élément du Bayern Munich l'a fait savoir au micro de L'Équipe.

« Beaucoup de gens sont morts ou endeuillés, on ne sait pas régler un gros problème mondial, mais on voulait trouver la solution pour jouer au foot... Au lieu de se concentrer sur ce qui allait améliorer la situation du peuple, on réfléchissait au jeu. C'est notre travail, mais ce n'est pas une priorité. On serait passés pour des guignols », s'est-il justifié. L'OGC Nice a terminé sixième du championnat après 28 journées. Les Aiglons devront attendre jeudi pour connaître le classement final, décidé par le Conseil d'Administration de la LFP.