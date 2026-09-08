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Ligue des Champions

Porto - Manchester City : les compositions officielles

Par El-Hadji Loum
1 min.
Rayan Cherki avec Manchester City @Maxppp
Porto Man City

Le FC Porto reçoit Manchester City ce soir à l’Estádio do Dragão pour lancer sa campagne européenne. Une affiche importante entre deux équipes ambitieuses dans cette Ligue des Champions, à suivre en direct sur Foot Mercato. Francesco Farioli aligne un 4-1-2-3. Diogo Costa garde les cages derrière Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior et Martim Fernandes. Pablo Rosario évolue devant la défense, avec Gabri Veiga et Alan Varela un peu plus haut. Devant, André Silva est accompagné par William Gomes et Pepê.

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En face, Enzo Maresca part sur un 4-2-3-1. Donnarumma débute dans le but, avec Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi et Gvardiol en défense. Bouaddi et Enzo Fernández composent le double pivot. Foden, Cherki et Semenyo évolueront derrière Haaland, seul en pointe.

Les compositions :

Porto

4-3-3
Officielle

Man City

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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