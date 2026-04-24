"Je ne me suis pas senti respecté" : l’énorme craquage de Florian Thauvin et Pierre Sage

Ce vendredi, le RC Lens a sûrement dit adieu à la course au titre. Sur la pelouse de Brest, les Lensois ont totalement raté leur première période et ont concédé trois buts lors des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, les Sang et Or ont réussi à amorcer une grosse remontada avec plusieurs changements. En fin de match, c’est Allan Saint-Maximin, entré en jeu, qui a inscrit le but du nul en toute fin de match. Un nul qui fait penser à la victoire arrachée à Bollaert la semaine dernière contre Toulouse. Finalement, le dénouement n’aura pas été le même au final. Après la rencontre, le sourire n’était logiquement pas au rendez-vous chez les Lensois.

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Frustrés par ce nul qui les place à trois points de retard du PSG, qui compte un match de moins, Lens a sûrement dit adieu au titre. C’est en tout cas ce que pense Florian Thauvin, entré en jeu et buteur ce vendredi : «on est passés à côté de notre premier acte, il y a une vraie frustration. Toulouse ne nous a pas servi de leçon. On a fait l’exploit de revenir à 3-3 en fin de match. Vu notre première période, on n’était pas prêts à bien entamer la rencontre de la meilleure des façons. Je ne sais pas si c’est psychologique. Dans le football, il n’y a pas de hasard. On doit respecter le football. On a raté l’occasion de prendre les trois points, on doit travailler pour la suite. Je crois que le sujet est clos, il n’y a plus de course au titre. Si vous ne gagnez pas tous les week-ends, vous êtes hors course face au PSG. C’est un sentiment personnel, ça va être très compliqué. On jouera jusqu’au bout mais avec le résultat de ce soir, on s’est que c’est compliqué.»

Pierre Sage allume ses joueurs

Après ce premier constat amer, c’était au tour de Pierre Sage de se présenter au micro de Ligue 1+. Très énervé, l’ancien entraîneur de l’OL a confirmé que la course au titre était presque terminée à ses yeux aussi : «je le rejoins, après tant qu’il y a de la vie et de l’espoir. On va vivre mieux qu’en première période. On a encore besoin de points en Ligue 1 pour assurer la Ligue des Champions.» C’est finalement par la suite que Sage a décidé de sortir la sulfateuse contre ses joueurs. Se sentant trahi, le coach de 46 ans a fait part de sa grande colère et a fustigé bon nombre de ses joueurs, faisant également son auto-critique après son turn-over infructueux :

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«Je me suis trompé. Je voulais que tout le monde entende mon discours à la mi-temps, c’est pour ça qu’ils sont rentrés à la 50e. On était en train de rompre un pacte, je ne me suis pas senti respecté. Je n’ai pas eu ce que je donne. On voulait faire tourner après le match d’il y a 72h. Le temps de jeu ne se donne pas, il se gagne. A chaud, c’est pourquoi je me sens trahi. C’est un mot fort. J’assume la mauvaise première période du match. A Metz, j’avais eu la même expérience à Metz, six mois plus tard, je fais la même erreur. On a étendu le linge sale en public, et on s’est affichés face à toute la France. A partir de maintenant, quand il me serre la main et qu’ils ne jouent pas, je ne veux plus voir d’agacement. A partir de maintenant, tous ceux qui vont jouer seront ceux que j’aurais décidé. Je l’ai peut-être fait un peu trop tard sur la saison, je regrette d’avoir trop fait tourner. (…) Ce soir, j’ai ouvert et on a pris un gros courant d’air. Je tiens à vous dire que si on avait gagné 4-3, je vous aurais dit pareil. Des joueurs en tête ? Vous avez vu les changements.»