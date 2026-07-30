Le Bayern Munich écarte 3 joueurs

Prêtés la saison dernière afin de retrouver du temps de jeu, Bryan Zaragoza, Sacha Boey et João Palhinha ne rentreront finalement pas dans les plans du Bayern Munich. Les trois joueurs espéraient convaincre à leur retour en Bavière, mais la direction sportive a tranché et souhaite désormais leur trouver une porte de sortie avant la fin du mercato.

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Le directeur sportif Max Eberl a d’ailleurs été très clair sur leur situation. « Ils n’ont pas d’avenir au Bayern. S’ils veulent rester avec nous, ce sera difficile car nous ne planifions pas avec eux. Alors ils ne joueront pas de rôle », a-t-il déclaré. Un message sans ambiguïté qui confirme que le Bayern cherche désormais activement à se séparer des trois joueurs dans les prochaines semaines.