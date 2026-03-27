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Ligue des Champions

Les dates des demi-finales de Ligue des Champions connues

Par Maxime Barbaud
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia face à Mamadou Sarr @Maxppp

L’UEFA a communiqué les dates prévues pour ses demi-finales de Ligue des Champions. En cas de qualification face à Liverpool en quart de finale, le PSG affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Le match aller aurait lieu le mardi 28 avril au Parc des Princes (21h), et le retour se tiendrait au Bernabéu ou à l’Allianz Arena le mercredi 6 mai (21h). De l’autre côté du tableau, un potentiel affrontement entre le vainqueur de FC Barcelone-Atlético de Madrid et de Sporting CP-Arsenal se déroulerait le mercredi 29 avril pour l’aller et le mardi 5 mai pour le retour.

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Cet écart de huit jours entre l’aller et le retour conviendrait mieux au club de la capitale, comme Luis Campos l’avait expliqué pour justifier la demande de report de Lens-PSG, au milieu des quarts de finale de C1 contre Liverpool, seulement espacés de six jours. Entre ces deux matchs de demi-finale se tiendrait la 32e journée de Ligue 1 avec la réception de Lorient (la date et l’horaire précis n’ont pas encore été divulgués par la ligue). D’après le calendrier, le report de cette rencontre sera compliqué en raison du manque de créneau encore disponible avant la fin de la saison.

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