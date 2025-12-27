Luis Suarez a effacé de sa mémoire des moments passés à l’OM

À 28 ans, Luis Suárez s’est complètement relancé depuis son passage à l’Olympique de Marseille. Recruté l’été dernier par le Sporting Portugal, l’attaquant colombien confirme son excellent état de forme (15 buts, 3 passes décisives en 25 matches, toutes compétitions confondues). Mais à l’heure de faire son bilan de mi-saison à l’occasion d’un entretien accordé à Record, le buteur sud-américain est revenu sur son passage sur la Canebière. Une aventure dont il ne conserve pas beaucoup de bons souvenirs.

« Hier encore, j’en parlais avec ma femme. Quand je suis parti à Marseille, je n’étais pas prêt psychologiquement, ce n’était donc pas le bon choix. Le temps te dira si tu avais raison ou non, et pour moi, il m’a montré que je n’avais pas raison, car je pensais être prêt, mais je ne l’étais pas. (…) Nous avons gagné les deux matchs (face au Sporting en C1, lors de la saison 2022/2023, ndlr). Je ne me souviens plus de ce qu’a dit l’entraîneur, car j’ai effacé ces moments de ma mémoire. Je me souviens que ce furent des matchs étranges, avec des expulsions qui ont aidé Marseille. Comme je n’ai pas joué, je n’en garde pas de grands souvenirs », a-t-il déclaré.