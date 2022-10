Le rendez-vous de la dernière chance entre CR7 et Ten Hag, la drôle d'exigence de Pep Guardiola pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Une trêve à Manchester ?

En Angleterre, le club de Manchester United fait réagir ce mardi, car selon la presse locale Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag vont se rencontrer pour essayer de trouver un terrain d’entente. Un moyen de faire la paix pour trouver « un moment de trêve », comme l'explique le Daily Express. Les deux hommes font également la Une du Daily Star. Comme le rapporte également le tabloïd, le coach et CR7 ne se sont pas parlés depuis que le Portugais a été écarté du groupe professionnel. Il s'est excusé par la suite et il va donc pourvoir se présenter devant son coach. Reste maintenant à savoir si les discussions aboutiront ou non à un accord et si Ronaldo pourra être réintégré avant la Coupe du Monde.

Une diète à Manchester ?

Toujours outre-Manche, Erling Haaland fait les gros titres, après des déclarations de Pep Guardiola. Car le coach de Manchester City est persuadé que le Norvégien peut être encore plus fort. On rappelle qu'il en est déjà à 17 buts en 11 matches de Premier League. Mais tout de même, l'entraîneur a en tête une idée pour que son buteur aille encore plus haut, comme le rapporte le Daily Express. Pour cela, il faudra rester sérieux pendant la Coupe du Monde au Qatar. Car la Norvège n'étant pas qualifiée, le Cyborg aura plus d'un mois sans jouer de matche officiel. C'est pour ça que Guardiola lui a clairement demandé de na pas abuser des « Glucides » pendant cette trêve.

Dembélé «explose» à Barcelone !

En Espagne, c'est un Français qui fait réagir. Il s'agit d'Ousmane Dembélé qui est très chaud en ce moment avec le Barça. Pour Sport, c'est même un Dembélé qui « explose » ! Une des principales raisons serait sa connexion avec le coach Xavi. Ce dernier l'aiderait beaucoup dans sa progression. L'implication de Dembouz serait totale désormais, et cela commence à faire quelques temps qu'il n'a plus été gêné par une blessure, signe que son physique s'est grandement amélioré. Le Français est également en couverture de Mundo Deportivo qui évoque « l’éclosion de Dembélé ». Et tout cela est plus détaillé dans les pages intérieures du journal, qui nous livre de nombreux détails et explications au sujet de ce renouveau. Le média ibérique nous livre au passage un chiffre intéressant. En 2022, seul Kévin De Bruyne et Lionel Messi ont fait plus de passes décisives que lui en Europe. Ils en sont respectivement à 19 et 16 passes décisives. Le Français, lui, en est à 15.