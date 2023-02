Manchester City : les lourdes accusations de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Plutôt calme durant la période hivernale, Manchester City est particulièrement secoué depuis le début de semaine. Lundi, la Premier League a attaqué Man City qui est soupçonné d’avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier de la ligue anglaise. À travers toutes ces accusations, les Skyblues risquent une grosse amende, un retrait de points, voire une rétrogradation sportive. Alors que les Cityzens reçoivent Aston Villa, ce dimanche (17h30), pour la 23e journée de championnat, Pep Guardiola a répondu à toutes les questions de la presse autour de ces récentes accusations de la Premier League.

Premièrement, le manager de Man City a directement attaqué les autres clubs de Premier League, quand il lui a été demandé si les charges de la Premier League étaient dirigées par d’autres clubs. «Oui, bien sûr. C’est la Premier League. Vous devriez aller voir le président, les directeurs généraux, Daniel Levy, et leur demander. (…) Il y a une procédure en ce moment, ils devraient être prudents. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent être accusés. Nous pouvons accepter qu’ils n’aiment pas notre comportement, mais laissez-nous nous défendre. Mais nous ne faisons pas partie de l’institution», a-t-il d’abord lâché.

«Je veux rester (à Manchester City)»

Pep Guardiola s’est ensuite expliqué sur une possible rétrogradation sportive, en assurant logiquement que son club était innocent. «Tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire, mais ce n’est pas arrivé. Je suis pleinement convaincu que nous serons innocents. Que se passera-t-il après ? C’est la même chose depuis qu’Abu Dhabi a pris le pouvoir. Entre la parole des 19 clubs ou la parole de mon équipe, je suis désolé si je dois me fier à la parole de mon équipe. Il n’y a ni ennemis ni amis, il n’y a que des intéressés, a-t-il poursuivi. Si nous sommes coupables, nous irons dans les divisions inférieures comme avant, nous appellerons Paul Dickov et Mike Summerbee», en référence à d’anciens joueurs du club mancunien.

Enfin, l’entraîneur de 52 ans s’est exprimé sur son avenir et assure vouloir rester, malgré la polémique actuelle. «Je ne bougerai pas de ce siège. Je peux vous assurer plus que jamais que je veux rester. Plus que jamais. Je veux rester ici encore plus maintenant, je fais confiance à mon peuple. Je me suis parfois posé des questions, mais je n’ai jamais été aussi certain de rester. (…) Les gens disent : "Ils t’ont menti, Pep". Ils ne m’ont pas menti», a conclu Pep Guardiola. Une prise de parole qui va encore longuement être commentée en Angleterre.