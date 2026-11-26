L’annulation du carton rouge de Leny Yoro n’en finit plus de faire parler en Angleterre. Expulsé dès la 8e minute lors de la lourde défaite de Manchester United face à Liverpool (0-4), dimanche dernier, pour une faute sur Alexander Isak, le défenseur français a vu sa suspension d’un match annulée mardi par une commission indépendante de la Fédération anglaise de football (FA). Selon les informations du Daily Mail, cette décision aurait provoqué la stupeur et la colère des arbitres de Premier League. En effet, le comité indépendant chargé d’analyser les décisions arbitrales du championnat anglais (KMI) aurait validé à l’unanimité, par cinq voix contre zéro, l’expulsion prononcée par Sam Barrott, ainsi que la non-intervention de la VAR. Les conclusions de ce comité doivent être rendues publiques mercredi prochain.

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Howard Webb, patron de l’organisme chargé de l’arbitrage professionnel en Angleterre, a également pris la défense de ses arbitres. « Je pense que, dans l’ensemble, la plupart des gens considéreraient que c’était la bonne décision, avec Isak qui se dirigeait rapidement vers le ballon. L’autre point de vue est que Lammens aurait pu arriver le premier, mais je pense que c’est discutable. Ce n’était certainement pas une erreur manifeste », a-t-il expliqué. Une interprétation que Manchester United considère comme « totalement erronée ». Le club mancunien estime notamment que les données disponibles permettent de démontrer objectivement qu’Alexander Isak n’aurait pas pu atteindre le ballon avant Senne Lammens, même à pleine vitesse. En attendant, Mauricio Pochettino pourra bien compter sur Leny Yoro pour la réception de Brentford, samedi à Old Trafford.