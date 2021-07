Manchester City passe à l'attaque pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

On le savait, Manchester City se cherche un n° 9 pour cet été. Harry Kane (27 ans) était la cible n° 1 des champions d'Angleterre à ce poste. Les Skyblues semblaient disposés à des offres massives, puisqu'on a parlé d'un chèque de plus de 100 M€ et même de joueurs comme Raheem Sterling ou Gabriel Jesus dans la balance.

Mais rien n'y fait, les Spurs ne lâchent rien et bloquent toujours leur capitaine et meilleur artificier, lié jusqu'en juin 2024. Face à l'inflexibilité de Daniel Levy, les Mancuniens ont donc décidé d'ouvrir un autre dossier pour renforcer leur ligne d'attaque. Et quel dossier !

Pas contre un départ

Selon les informations du Daily Mail, les Citizens sont en effet passés à l'attaque pour Robert Lewandowski (32 ans), que Pep Guardiola a eu sous ses ordres entre 2014 et 2016. S'ils n'ont pour l'heure pas transmis d'offre au Bayern Munich, les pensionnaires de l'Etihad Stadium se sont clairement renseignés sur la disponibilité du Polonais auprès de son entourage, notamment son représentant Pini Zahavi.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le meilleur buteur de la dernière Bundesliga (41 réalisations), à Munich depuis 2014, en Allemagne depuis 2010, a récemment laissé filtrer la possibilité de quitter le club bavarois cet été. Julian Nagelsmann, le nouveau technicien du FCB, avait d'ailleurs l'habitude de jouer sans vrai n° 9 à Leipzig, ce qui pourrait valider la thèse d'un éventuel départ. Le dossier est en tout cas ouvert.