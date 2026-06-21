Clermont annonce la cession du club à Stéphane Tessier

Sept ans après avoir racheté le Clermont Foot, Ahmet Schaefer va revendre. Comme annoncé par le club auvergnat par le biais d’un communiqué ce dimanche, l’homme d’affaires suisse a cédé 94,33% de ses parts à l’ancien directeur général de l’OM, Stéphane Tessier, représentant d’ABL Finance. Les deux hommes seront auditionnés par la DNCG ce mardi pour faire valider ce projet de reprise.

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Coresports Alliance et ABL Finance ont trouvé, ce dimanche 21 juin 2026, un accord portant sur la cession de 94,33 % des parts de la SASP Clermont Foot 63.



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« Coresports Alliance et ABL Finance ont trouvé, ce dimanche 21 juin 2026, un accord portant sur la cession de 94,33 % des parts de la SASP Clermont Foot 63. Dans le cadre du processus réglementaire encadrant cette opération, M. Ahmet Schaefer, représentant de Coresports Alliance, et M. Stéphane Tessier, représentant d’ABL Finance, seront auditionnés par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) le mardi 23 juin 2026 à 14h30. L’ensemble des parties travaille désormais à la finalisation de l’opération, dans le respect du calendrier et des procédures applicables », indique le communiqué de Clermont, 13e de L2 la saison passée.