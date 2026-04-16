Kylian Mbappé est maudit en Ligue des Champions…

Soulier d’or européen la saison dernière, Kylian Mbappé est immédiatement devenu l’arme offensive numéro 1 du Real Madrid. Cette saison encore, le numéro 10 merengue confirme ce statut. Meilleur buteur de Liga (23 réalisations), le Bondynois est également l’artilleur en chef de la Ligue des Champions (15 buts) malgré l’élimination de la Casa Blanca hier soir par le Bayern Munich. Une nouvelle sortie de piste en C1 qui fait tache.

La suite après cette publicité

Mbappé ne peut bien évidemment pas gagner une telle compétition à lui tout seul, et ce, même s’il marque beaucoup. Cependant, son rendement exceptionnel en C1 ne suffit plus (70 buts en 98 matches entre la saison 2016-2017 et aujourd’hui). Depuis hier soir, un paquet de statistiques se succèdent pour souligner l’absence d’impact de Mbappé dans le money time de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ainsi, l’ancien Parisien est entré dans le top 10 des joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans avoir remporté la compétition (98 rencontres).

La suite après cette publicité

Une disette de 9 ans…

Pire, Mbappé n’a plus marqué en demi-finale ou en finale de C1 depuis le 9 mai 2017 et la demi-finale retour entre Monaco et la Juventus (2-1 pour les Bianconeri). Mbappé n’avait alors que 18 ans. 9 ans de disette malgré une finale (2020) et trois demies (2020, 2021, 2024) disputées avec le PSG. Ça commence à faire long pour un joueur qui pensait pouvoir atteindre le Graal en rejoignant le club emblématique de la Ligue des Champions, le Real Madrid.

Enfin, l’Espagne n’oublie pas de souligner que la recrue phare des Merengues va boucler sa deuxième saison sans avoir remporté le moindre trophée majeur avec sa nouvelle équipe, hormis une Supercoupe d’Europe et une coupe Intercontinentale glanées en 2024. Le bilan est maigre pour le capitaine des Bleus qui fêtera ses 28 ans en décembre prochain. Le temps presse.