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Le Sénégal annonce une conférence de presse exceptionnelle demain

Par Matthieu Margueritte
1 min.
sen @Maxppp

Le Sénégal convoque la presse ! Après le nouveau communiqué de la fédération marocaine, c’est au tour de son homologue sénégalaise. Pas de communiqué, mais l’annonce d’une conférence de presse exceptionnelle qui se tiendra demain à Dakar à 13h, heure locale.

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Equipe du Sénégal
Suite aux récents événements, notamment la décision rendue par le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football, la Fédération Sénégalaise de Football tiendra un point de presse ce jeudi 19 mars à 13h au Radisson Blu Hotel Dakar Sea Plaza.

La presse nationale et internationale est conviée.
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«Suite aux récents événements, notamment la décision rendue par le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football, la Fédération Sénégalaise de Football tiendra un point de presse ce jeudi 19 mars à 13h au Radisson Blu Hotel Dakar Sea Plaza. La presse nationale et internationale est conviée», annonce la fédération sénégalaise.

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