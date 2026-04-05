Premier League
Liverpool : Dominik Szoboszlai en passe de prolonger
@Maxppp
L’histoire d’amour entre Liverpool et Dominik Szoboszlai devrait se poursuivre. Alors que ses représentants seraient en discussion avec le club pour convenir d’une prolongation de contrat, l’intéressé a lui affirmé son souhait de rester lors d’un entretien accordé au média spécialisé « Liverpool Echo ».
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« J’adore être ici. Ma famille est heureuse, j’aime le club, les supporters, jouer pour cette équipe… et c’est tout », a-t-il indiqué auprès de nos confrères britanniques. Trois ans après avoir quitté le RB Leipzig contre 70 millions d’euros, l’homme fort des Reds souhaite donc s’inscrire dans la durée.
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