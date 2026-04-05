Liverpool : Dominik Szoboszlai en passe de prolonger

L’histoire d’amour entre Liverpool et Dominik Szoboszlai devrait se poursuivre. Alors que ses représentants seraient en discussion avec le club pour convenir d’une prolongation de contrat, l’intéressé a lui affirmé son souhait de rester lors d’un entretien accordé au média spécialisé « Liverpool Echo ».

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« J’adore être ici. Ma famille est heureuse, j’aime le club, les supporters, jouer pour cette équipe… et c’est tout », a-t-il indiqué auprès de nos confrères britanniques. Trois ans après avoir quitté le RB Leipzig contre 70 millions d’euros, l’homme fort des Reds souhaite donc s’inscrire dans la durée.