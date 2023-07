Le PSG fixe une dead-line dans le dossier Kylian Mbappé, Naples réclame une somme ahurissante pour Victor Osimhen

Le PSG veut maîtriser le calendrier pour Mbappé

Dans son édition du jour, le journal Marca nous lâche quelques indices sur le calendrier du futur du génie français ! Le quotidien parle carrément de «dates limites pour Mbappé» ! «Le PSG ne veut pas faire traîner un dossier crucial pour son avenir économique et sportif. Kylian doit reprendre l’entraînement le 17 juillet. Le 31 de ce mois de juillet est la date limite pour le PSG.» Mbappé et le Real Madrid savent donc à quoi s’en tenir !

Paris veut un 9, Naples réclame un prix dingue pour Osimhen

Mais cela n’empêche pas le club parisien d’avancer sur le mercato. Selon La Gazzetta dello Sport, «Paris appelle Osimhen. Tout dépend de Mbappé dans ce dossier», écrit le journal au papier rose. Aurelio De Laurentiis a d’ailleurs lâché une bombe sur l’avenir du Nigérian : «j’espère qu’Osimhen portera ce maillot, mais s’il ne le fait pas, un joueur très fort arrivera et pourra le remplacer. Quoi qu’il en soit, je pense que Victor restera encore un an. Le seul club qui pourrait encaisser, c’est le PSG. Si Al-Khelaifi veut payer environ 200 millions, nous attendrons et réfléchirons…», a-t-il déclaré en conférence de presse lors de la présentation des nouveaux maillots Azzurri. C’est ce qu’on appelle faire monter les enchères !

Jordan Henderson courtisé par l’Arabie saoudite

Ce qui fait l’actualité outre-Manche, c’est l’offre mirobolante de l’Arabie saoudite pour Jordan Henderson ! Comme le reprend le Daily Mirror, «une offre importante a été formulée pour le capitaine de Liverpool. Steven Gerrard, autre légende des Reds, veut que Henderson, l’idole d’Anfield et héros de l’Angleterre, le rejoigne à Al-Ettifaq», rapporte le tabloïd. Reste à connaître la position du milieu de terrain…