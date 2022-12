Pays-Bas : Louis van Gaal répond à la rumeur Belgique

La suite après cette publicité

La Belgique est KO. Éliminés de la Coupe du Monde dès la phase de poules, les Diables Rouges vont, en effet, devoir écrire une nouvelle page de leur histoire. Une nouvelle aventure qui débutera sans Roberto Martinez. Après le nul concédé contre la Croatie, le technicien espagnol a annoncé qu'il quittait son poste de sélectionneur. Place donc à la suite. Si aucune piste n'est avancée pour le moment, plusieurs noms sont malgré tout évoqués pour le futur successeur de Martinez : Thierry Henry, Philippe Clement, Hein Vanhaezebrouck, Michel Preud'homme ou encore Louis van Gaal ont, ainsi été liés aux Diables rouges.

Interrogé, ce vendredi, sur un éventuel intérêt pour le poste de sélectionneur de la Belgique après la Coupe du monde, l'actuel sélectionneur des Pays-Bas n'a, lui, pas complétement fermé la porte. «Je pense que la Belgique est un très beau pays avec des gens sympathiques», a tout d'abord plaisanté Van Gaal avant d'ajouter : «il y a une magnifique place à Knokke (station balnéaire). J'ai déjà dit que si nous devenions champions du monde, des opportunités se présenteraient. Pour l'instant, nous ne le sommes pas encore. Et si j'en crois les médias néerlandais, nous ne le serons pas non plus. Quant à la Belgique, elle a de grands joueurs, et elle aurait dû gagner le dernier match (contre la Croatie, 0-0). Mais le foot n'est pas qu'une question de technique ou de tactique, il faut aussi un peu de chance». En attendant, les Pays-Bas tenteront, ce samedi face aux USA, de rallier les quarts de finale de ce Mondial qatari.