Espagne, Maroc : la pépite Thiago Pitarch officialise son choix !

Révélation de la saison au Real Madrid, Thiago Pitarch a déjà disputé huit rencontres sous les ordres d’Álvaro Arbeloa et a pleinement satisfait. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain espagnol enchaîne les performances solides ces dernières semaines, avec ses premières titularisations et surtout des prestations qui ont bousculé la hiérarchie, comme face à Manchester City. Un pari gagnant pour le technicien merengue, alors qu’une bataille s’était engagée entre l’Espagne et le Maroc pour s’attacher les services du prodige madrilène.

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« Il fera ce qu’il juge bon, car il a de la famille ici et en Espagne. Tout joueur ayant des liens avec le Maroc est le bienvenu. Et encore plus s’il s’agit d’un joueur du Real Madrid. Nous allons l’accueillir à bras ouverts », a récemment déclaré Yassine Bounou à son sujet. Pour l’instant, Pitarch s’impose comme l’une des révélations de la sélection espagnole des moins de 19 ans et reste un élément clé des qualifications pour le Championnat d’Europe, lui qui était aligné lors de la victoire contre la Slovénie U19 (4-0).

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Thiago Pitarch a fait son choix

« Nous respectons pleinement quiconque décide autrement et préfère jouer pour un autre pays, et nous lui souhaiterons le meilleur, mais je suis très heureux que Thiago ait choisi de porter notre maillot », avait aussi réagi Luis de la Fuente après sa sélection chez les U19. Et si ce choix n’est pas encore définitif, Thiago Pitarch s’est exprimé pour la première fois et a annoncé qu’il souhaitait évoluer avec la Roja à l’avenir : « Je suis très heureux de tout ce que je vis. Je joue avec mon club et avec l’équipe nationale ».

« Évidemment, mon rêve est de faire mes débuts en équipe nationale A et de remporter un premier titre. Je travaille pour cela. Si je suis ici, c’est parce que je veux y arriver, petit à petit. Je me suis toujours battu pour cela, c’est un rêve que je suis en train de réaliser », a assuré le milieu de terrain madrilène dans un entretien accordé à la RFEF. Le message est passé et l’avenir semble donc s’écrire en rouge et jaune pour Thiago Pitarch. Reste à savoir si Luis de la Fuente sera prêt à faire appel à lui dès cet été pour l’emmener à la Coupe du Monde 2026…