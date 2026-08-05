Arsenal et Newcastle ont enfin bouclé le transfert de Bruno Guimarães pour 87 M€

Mikel Arteta doit être soulagé. Après des semaines de négociations, Arsenal est enfin parvenu à mettre la main sur Bruno Guimarães. Le chemin a été très long pour en arriver là. Très intéressés par le milieu des Magpies, les Gunners se sont positionnés pour l’accueillir et renforcer leur entrejeu cet été avec un élément qui a fait ses preuves en Premier League ces dernières années.

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Convaincre le Brésilien n’a pas été très difficile puisqu’il a été rapidement séduit par le projet des pensionnaires de l’Emirates Stadium. Il s’est d’ailleurs entendu avec eux concernant un contrat de 5 ans. Mais il restait le plus compliqué dans toute cette opération, à savoir convaincre Newcastle. Un club qui a rapidement fermé la porte pour l’ancien joueur de l’OL.

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Bruno Guimarães va signer à Arsenal

Malgré plusieurs propositions, de 64, puis 75 et enfin 85 M€, les Toons sont restés solides sur leurs appuis. Du moins publiquement. En coulisses, la porte s’est ouverte petit à petit. Encore plus après le départ d’Eddie Howe. Certains médias ont même parlé d’un accord proche pour un transfert compris entre 90 et 93 M€. Mais lundi, The Chronicle, qui suit l’actualité du club anglais, a révélé qu’une offre d’Arsenal, dont le montant n’a pas fuité, a été refusée.

Les Gunners sont revenus à la charge et ont finalement réussi à trouver ce matin un accord total avec Newcastle pour un transfert d’un peu plus de 87 M€ selon plusieurs médias dont The Chronicle ou le Telegraph. C’est moins qu’espéré et qu’annoncé au départ. Les champions d’Angleterre ont finalement réussi à négocier à la baisse pour le milieu, qui a été autorisé à voyager pour aller passer sa visite médicale et signer son contrat. Pour rappel, l’OL, son ancien club, touchera 20 % sur la plus-value.