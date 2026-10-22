Ligue Europa : l’OM sombre encore face au Sturm Graz, Rennes accroche la Juventus

Déjà battu lors de ses deux premières rencontres de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille était particulièrement attendu ce jeudi sur la pelouse du Sturm Graz, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue. Mais les Phocéens ont une nouvelle fois déçu, concédant une troisième défaite consécutive dans la compétition (1-0). Pour cette rencontre, Bruno Genesio avait décidé de remanier son onze de départ, avec Jeffrey de Lange dans les cages, derrière une défense composée d’Ulisses Garcia, Nayef Aguerd, Bamo Meïté et Kelyann Bezahaf. Au milieu, Geoffrey Kondogbia, capitaine du soir, était associé à Nouhoum Kamissoko, avec Angel Gomes un cran plus haut. Devant, Amine Gouiri et Keyliane Abdallah accompagnaient Neal Maupay, titularisé à la pointe de l’attaque. Malgré cette équipe remaniée et une volonté affichée de réagir après deux revers européens, les Marseillais ont rapidement été refroidis par l’ancien Rémois Oumar Diakité, auteur de l’ouverture du score dès la 13e minute (1-0).

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Et la suite de la rencontre n’a fait que confirmer les difficultés de l’OM sur la scène européenne. Pourtant dominateurs dans la possession du ballon, les hommes de Bruno Genesio n’ont jamais réussi à véritablement inquiéter la défense autrichienne multipliant les imprécisions techniques. Trop lents dans la circulation, imprécis dans les derniers mètres et incapables de créer des décalages, les Olympiens ont multiplié les séquences de possession stériles. À l’inverse, le Sturm Graz s’est montré beaucoup plus incisif, profitant des nombreuses largesses défensives marseillaises pour se procurer plusieurs occasions dangereuses. Même scénario après la pause, avec une formation phocéenne toujours aussi impuissante offensivement et fébrile derrière. Sans véritable réaction ni révolte, Marseille s’est finalement incliné sur la plus petite des marges (1-0). Une troisième défaite en trois journées qui laisse l’OM à zéro point et complique sérieusement ses ambitions de qualification pour les barrages de Ligue Europa.

Rennes s’en sort bien

Après une victoire et un match nul lors de ses deux premières sorties en Ligue Europa, le Stade Rennais se déplaçait ce jeudi sur la pelouse de la Juventus Turin, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue. Un déplacement particulièrement périlleux pour les hommes de Franck Haise, opposés à une formation italienne qui avait remporté ses deux premières rencontres européennes. Pour ce choc, Luciano Spalletti avait choisi d’associer Randal Kolo Muani et Nick Woltemade à la pointe de son attaque. Côté breton, Brice Samba gardait les buts, derrière une défense composée de Charlie Cresswell, Abdelhamid Aït Boudlal et Anthony Rouault. Au milieu, Valentin Rongier, Mahdi Camara et Adrien Thomasson étaient chargés d’assurer l’équilibre, tandis que Boulaye Dia et Mousa Al-Tamari formaient le duo offensif, en l’absence d’Estéban Lepaul dans le onze de départ. Et les Rennais ont rapidement été mis sous pression puisque Zeki Çelik, l’ancien Lillois, a ouvert le score dès la 5e minute (1-0). Mais loin de s’effondrer, les Bretons ont immédiatement réagi grâce à Mousa Al-Tamari, qui a égalisé dix minutes plus tard (15e, 1-1).

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Malgré les offensives turinoises, Rennes a continué de jouer crânement sa chance, parvenant régulièrement à se projeter dans le camp adverse. Les Bretons ont causé quelques frayeurs à la défense italienne, tandis que la Juventus a tenté de reprendre le contrôle de la rencontre. Juste avant la pause, Boulaye Dia a finalement permis aux siens de prendre l’avantage (43e, 1-2), récompensant la résistance et l’efficacité des hommes de Franck Haise. Au retour des vestiaires, les Bianconeri ont accentué leur pression, multipliant les situations offensives et les corners face à une défense rennaise sollicitée. Les Italiens ont finalement trouvé la faille à la 67e minute grâce à Nick Woltemade, qui a transformé un penalty pour remettre les deux formations à égalité (2-2). Bryan Reynolds s’était rendu coupable d’une main dans la surface. Malgré plusieurs situations dangereuses de part et d’autre et notamment un ultime but de la Juventus, annulé pour hors-jeu dans les dernières secondes, le score n’a pas bougé. Rennes repart donc de Turin avec un point précieux et porte son total à cinq unités après trois journées de Ligue Europa, confirmant son début de campagne encourageant face à un adversaire de prestige. Dans les autres rencontres de la soirée, l’AZ Alkmaar a largement dominé l’Ararat-Armenia (4-0), tandis que le NEC Nimègue s’est imposé sur la pelouse du Dinamo Zagreb (4-2). Même réussite pour Ferencvaros, vainqueur de Torreense (4-1), et l’Union Saint-Gilloise, qui a surclassé l’Hapoël Beer Sheva (4-0). De son côté, le Bayer Leverkusen a assuré l’essentiel en s’imposant sur le terrain de l’OFI Crète (2-0). Enfin, Lech Poznan et Sunderland se sont neutralisés (1-1).

Les résultats de 18h45