Liverpool : Alexander Isak appelle à la prudence malgré son premier but

Alexander Isak a enfin débloqué son compteur en Premier League en inscrivant le premier but du succès de Liverpool à West Ham (2-0), à l’occasion de la 13e journée de Premier League. L’attaquant de 144 millions d’euros a transformé un centre de Cody Gakpo à l’heure de jeu, mettant fin à une série de dix matchs sans marquer qui reflétait les difficultés plus larges de l’équipe sous Arne Slot (neuf défaites sur douze rencontres). Mohamed Salah a été laissé sur le banc tandis que Florian Wirtz, de retour après une légère blessure, a apporté plus de dynamisme derrière l’avant-centre de 26 ans.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, l’international suédois a résumé son soulagement et l’importance de cette victoire. « Bien sûr, je sais que cela faisait longtemps que j’attendais ce moment et j’ai essayé de retrouver ma meilleure forme. Je suis encore en chemin, mais je suis heureux d’avoir marqué ce but. Le meilleur aujourd’hui, c’est que nous avons gagné, c’est la meilleure façon de créer un bon esprit dans le groupe. Cela aide aussi individuellement. Bien sûr, je suis attaquant, donc marquer des buts m’aide toujours. Nous devons utiliser cette victoire à bon escient mais rester humbles, car nous avons traversé une période difficile. Une seule victoire ne signifie pas forcément que nous sommes de retour ; nous devons rester concentrés et continuer à travailler dur pour maintenir cette dynamique », a-t-il assuré.