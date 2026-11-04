Le FC Metz annonce le décès de Carlo Molinari

Le football français est endeuillé après la perte de Carlo Molinari. Président emblématique du FC Metz qu’il a dirigé pendant 34 ans (1967-2009), le dirigeant de 93 ans est décédé, a annoncé le club mosellan ce mercredi. Avec Molinari à leur tête, les Grenats ont vécu les plus belles pages de leur histoire avec deux Coupes de France (1984 et 1988), une Coupe de la Ligue (1996), et un titre de champion de France frôlé en 1998.

La suite après cette publicité

Figure du football français, il a participé à l’éclosion de quelques grands joueurs de notre championnat et même de l’équipe de France, à l’instar de Patrick Battiston et Robert Pirès. Il était d’ailleurs présent au jubilé du champion du monde 1998 à Saint-Symphorien à la fin du mois de septembre. Malgré la vente du club à Bernard Serin en 2009, il n’est jamais resté bien loin du FC Metz, le club de toute sa vie.