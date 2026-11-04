Le FC Metz annonce le décès de Carlo Molinari
Le football français est endeuillé après la perte de Carlo Molinari. Président emblématique du FC Metz qu’il a dirigé pendant 34 ans (1967-2009), le dirigeant de 93 ans est décédé, a annoncé le club mosellan ce mercredi. Avec Molinari à leur tête, les Grenats ont vécu les plus belles pages de leur histoire avec deux Coupes de France (1984 et 1988), une Coupe de la Ligue (1996), et un titre de champion de France frôlé en 1998.
Pendant plus de trois décennies à la présidence du FC Metz, Carlo Molinari aura été l'artisan de l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire grenat. Deux Coupes de France (1984 et 1988), deux Coupes de la Ligue (1986 et 1996), une épopée européenne entrée dans la légende face au FC Barcelone et une place de vice-champion de France en 1998 : son mandat aura été jalonné de succès et d'émotions inoubliables. Visionnaire et bâtisseur, il aura durablement installé le FC Metz dans le paysage du football français et façonné une partie de l'identité du club.
Le président Bernard Serin, les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, les anciens du club et l'ensemble des salariés du FC Metz adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Merci Président Molinari, pour votre engagement, votre fidélité, votre humanité et tout ce que vous avez apporté au FC Metz. Votre histoire restera à jamais liée à celle des Grenats.
Figure du football français, il a participé à l’éclosion de quelques grands joueurs de notre championnat et même de l’équipe de France, à l’instar de Patrick Battiston et Robert Pirès. Il était d’ailleurs présent au jubilé du champion du monde 1998 à Saint-Symphorien à la fin du mois de septembre. Malgré la vente du club à Bernard Serin en 2009, il n’est jamais resté bien loin du FC Metz, le club de toute sa vie.
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